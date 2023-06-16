Фото: Департамент ФК и спорта Брянской области.

Главным тренером хоккейного клуба «Брянск» стал Сергей Гордеев. Он сменил Максима Кропоткина, с которым по окончании сезона не продлили контракт. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области

Сергей Гордеев уже дважды возглавлял «Брянск» - в сезонах 2014-2015 и 2021-2022. Старшим тренером команды станет Евгений Титов.

В прошлом году Сергей Гордеев работал в спортшколе по хоккею.

Профильный департамент объявил начало набора в ХК «Брянск» игроков всех амплуа. Комплектовать команду начнут в июле. В начале месяца проведут просмотровые сборы, а к середине начнут основную подготовку.