В брянской Суземке четверым наркосбытчикам вынесли обвинительный вердикт. 24-летний и 23-летний жители Орловской области, а также 39-летние жители Ярославской и Московской областей стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

18 апреля 2022 года двое жителей Орловской области, являясь членами организованной банды, выступая в роли «оптовых закладчиков», получив с использованием мессенджера от «оператора» сведения о местонахождении «закладки» наркотических средств, достали из тайника больше 17,8 килограмма мефедрона. Они его расфасовали: 7,9 килограмма наркотика оставили недалеко от деренни Гаврилова Гута, а две закладки по 3,9 килограмма - вблизи поселка Холмечи Суземского района Брянской области, сообщив об этом «оператору». Оставшуюся часть наркотика массой 1,9 килограмма они оставили в принадлежащем одному из них автомобиле, чтобы потом сбыть бесконтактным способом.

19 апреля 2022 года житель Ярославской области, получил от «оператора» сведения о месте «закладки» наркотика массой 3,9 килограмма вблизи поселка Холмечи. Он, прибыл на место, чтобы забрать его.

20 апреля 2022 года житель Московской области, получив от «оператора» сведения о месте «закладки» наркотика массой 3,9 килограмма недалеко от поселка Холмечи, прибыл на место, где также намеревался забрать его из тайника.

Но злоумышленников задержали полицейские, а наркотик изъяли.

- Коллегия присяжных заседателей признала двоих жителей Орловской области заслуживающими снисхождения, - говорят в прокуратуре. -Вынесение приговора судом ожидается 21 июня 2023 года.