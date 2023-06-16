Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Брянска насмерть забил знакомого чайником и гитарой. 68-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 5 марта этого года пьяный фигурант находился в квартире дома по улице Профсоюзов в Брянске. Он не меньше 24 раз ударил своего знакомого руками и ногами по голове и туловищу, а также металлическим чайником и гитарой по голове. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения, а также черепно-мозговую травму, повлекшую отек, набухание головного мозга. Он умер на месте происшествия.

В суде фигурант признал свою вину.

- Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.