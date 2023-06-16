В Брянске бывшего начальника отделения судебных приставов отправили на четыре года в колонию за взяточничество

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске бывшего начальника Бежицкого районного отделения судебных приставов отправили на четыре года в колонию за взяточничество. 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что с февраля по ноябрь 2022 года он при посредничестве заместителя начальника и судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам, взятки на 430 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за ускорение окончания исполнительного производства в отношении должника, в другом случае - за прекращение исполнительного производства за невозможностью взыскания задолженности при отсутствии на это законных оснований.

Подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления.

- Бежицкий районный суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд на пять лет лишил его права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ноябре 2022 года начальника Бежицкого отдела судебных приставов задержали за взятку в 530 тысяч рублей.