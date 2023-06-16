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НовостиПроисшествия16 июня 2023 7:03

В Брянском районе автомобилистка на легковушке врезалась в мотоцикл

ДТП произошло на 146 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе автомобилистка на легковушке врезалась в мотоцикл. ДТП произошло 15 июня на 146 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем «Лада Веста», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «Мотолэнд». Им управлял 68-летний мужчина.

- Водителя и 69-летнюю пассажирку мотоцикла после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением лечения, - говорят в Госавтоинспекции.