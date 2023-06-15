Около 500 проб крови поступило в Брянскую испытательную лабораторию с целью определения групп крови и подтверждения достоверности происхождения КРС

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Племенное животноводство является неотъемлемым элементом современного сельского хозяйства. Именно на него возлагаются задачи по обеспечению животноводства высокоценными породистыми животными. Помимо воспроизводства продуктивных пород племенные хозяйства занимаются улучшением их характеристик и выведением новых, еще более продуктивных пород.

На территории России племенное животноводство представлено государственными предприятиями, частными племенными заводами и репродукторами, специализирующимися на данном виде деятельности. Для выполнения этих функций хозяйствам необходимо пройти регистрацию. Выдачей разрешительных документов занимается Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Получив соответствующий статус, племенные хозяйства должны постоянно проводить мониторинг пород, составлять планы племенной работы с отдельными стадами, индивидуального подбора быков. Приказом Минсельхоза РФ от 02 июня 2022 г. № 336 «Об утверждении требований к видам племенных хозяйств» установлены обязательные требования к племенным организациям по разведению крупного рогатого скота (племзаводам, племрепродукторам, генофондным хозяйствам) в части проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения крупного рогатого скота. Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет статус лаборатории иммуногенетической экспертизы с 2018 года. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2023 №329 сроки полномочий организации продлены на пять лет. Это дает право Брянской испытательной лаборатории оказывать услуги племенным организациям по проведению иммуногенетической экспертизы, основанной на определении групп крови у родителей и потомков с последующим анализом их соответствия (достоверности происхождения). Оценка проводится по определению и сопоставлению тридцати эритроцитарных антигенов.

С начала текущего года в отдел серологии и лептоспироза Брянской испытательной лаборатории поступило около 500 проб крови крупного рогатого скота для определения групп крови и подтверждения достоверности происхождения животных. Такое направление деятельности лаборатории стало удобным и востребованным для племенных хозяйств Брянской области и соседних регионов, ведь подтверждение соответствия происхождения племенного материала свидетельствует о высоком уровне селекционной и племенной работы в хозяйстве. Это является гарантией экономической стабильности предприятия и сигналом потенциальным покупателям о высоких качественных характеристиках скота.

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