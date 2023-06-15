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НовостиПроисшествия15 июня 2023 13:55

В Брянске с директора завода-должника взыскали 30 миллионов рублей

Предприятие не платило налоги с июня 2015 года по декабрь 2017 года
Надежда ПЕТРУНИНА

В Фокинском районе Брянска с директора завода-должника суд взыскал 30 миллионов рублей. Прокуратура провела проверку после обращения УФНС России по Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что с июня 2015 года по декабрь 2017 года ООО «БЗТПА» уклонилось от уплаты налогов на сумму больше 30 миллионов рублей. Ущерб бюджетной системе Российской Федерации не возместили.

Прокурор подал иск в суд, в котором потребовал взыскать налоговую задолженность с руководителя предприятия.

- Суд удовлетворил иск прокуратуры, - говорят в надзорном ведомстве. – Решение суда в законную силу не вступило.