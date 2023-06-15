В Брянске на улице Советской загорелся балкон на пятом этаже жилого дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Советском районе Брянска на улице Советской загорелся балкон на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 15 июня в 13:41. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место возгорания выехали пожарно-спастельные расчеты на двух пожарных машинах.

Установили, что горит балкон квартиры на пятом этаже в многоэтажном доме.

- Пожар локализовали в 14:00, - говорят в МЧС. – Полностью пламя потушили в 14:05. На тушении работали два пожарных ручных ствола. Огонь повредил два балкона на четвертом и пятом этажах, комнату в квартире на четвертом этаже.

Из квартир эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.