Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:43

В Брянске на улице Советской загорелся балкон на пятом этаже жилого дома

Из квартир эвакуировались 10 человек, пострадавших нет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Советском районе Брянска на улице Советской загорелся балкон на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 15 июня в 13:41. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место возгорания выехали пожарно-спастельные расчеты на двух пожарных машинах.

Установили, что горит балкон квартиры на пятом этаже в многоэтажном доме.

- Пожар локализовали в 14:00, - говорят в МЧС. – Полностью пламя потушили в 14:05. На тушении работали два пожарных ручных ствола. Огонь повредил два балкона на четвертом и пятом этажах, комнату в квартире на четвертом этаже.

Из квартир эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.