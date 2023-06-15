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НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:01

В Брянске за шпионаж арестовали гражданина Украины

Злоумышленника под стражу заключили на два месяца
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске за шпионаж арестовали гражданина Украины. Злоумышленника под стражу заключили на два месяца, то есть до 12 августа. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Советский районный суд Брянска 14 июня рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области об избрании для мужчины наказания в виде заключения под стражу. Его обвиняют по статье «Шпионаж».

По версии следствия, гражданин Украины прибыл в Клинцы. Он собрал и незаконно передал связному сведения, составляющие государственную тайну, для их последующей передачи в Службу безопасности Украины.