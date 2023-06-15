В 2023 году продажи розничных кредитов станут рекордными для России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации россияне оформят розничные кредиты более чем на 14,3 трлн рублей. Таким образом, рынок кредитования полностью восстановится, превысив значения рекордного 2021 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) по-прежнему превысит продажи кредитов наличными. Такой прогноз в ходе ПМЭФ-2023 озвучил заместитель президента – председателя правления Анатолий Печатников.

Драйвером развития рынка в 2023 году станет залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. По оценке экспертов, объем их продаж к концу года достигнет 7,5 трлн рублей против 6,8 трлн по потребительским кредитам.

«В этом году потребительская активность населения растет уверенными темпами. Первые месяцы продемонстрировали не только восстановление качества портфеля по всей банковской системе, но и рост выдачи кредитов, который мы пересматриваем в сторону увеличения. Свою роль играют отложенный спрос, стабильные ставки по кредитам и льготные условия госпрограмм. Поэтому уже в этом году в случае отсутствия макроэкономических шоков мы ждем новый рекорд продаж розничных кредитов в России – 14,3 трлн рублей. Доля ипотеки и автокредитов по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование и достигнет в выдачах 52%», – заявил Анатолий Печатников.

При дальнейшей позитивной динамике развития рынка в этом году заемщики оформят ипотеку на 6,2 трлн рублей, что на 29% превысит результат прошлого года и на 9% опередит рекордные продажи 2021 года. Восстановлению ипотечного рынка будут способствовать увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм.

К активному росту уже вернулся и российский рынок автокредитования – по оценке банка, объем продаж автокредитов уже в первом полугодии на 11% превысит значения рекордного 2021 года и достигнет 588 млрд рублей. При этом к концу года россияне могут оформить автокредиты на рекордные 1,27 трлн рублей, что на 17% превысит значения 2021 года.

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж также достигнет рекордных для России значений – 6,8 трлн рублей. Его рост будут сдерживать регуляторные макропруденциальные лимиты. Тем не менее, главными факторами восстановления рынка станут реализация финансовых планов, отложенных с 2022 года, традиционный сезонный спрос, а также запуск крупными игроками специальных продуктов для отдельных категорий, в том числе развитие рынка кредитов на малые суммы и рассрочек.