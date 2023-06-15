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НовостиОбщество15 июня 2023 10:21

Брянский военнослужащий Григорий Королев погиб во время спецоперации на Украине

Он был бойцом ЧВК «Вагнер»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

Брянский военнослужащий Григорий Королев погиб во время спецоперации на Украине. Он служил в составе ЧВК «Вагнер». Боец погиб еще 29 марта в ходе выполнения боевой задачи в Артемовске. Об этом земляки сообщили ВКонтакте.

51-летний Григорий Королев родился в деревне Зиновкино Комаричского района области, потом переехал в поселок Локоть Брасовского района. Он воспитывался в многодетной семье. Отслужил армию. Григорий был мастером на все руки. Работал водителем.

В памяти земляков Григорий навсегда останется добрым и отзывчивым человеком.

Напомним, во время спецоперации на Украине погиб брянский доброволец Дмитрий Быченков.