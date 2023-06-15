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Брянский доброволец Дмитрий Быченков погиб во время спеоперации на Украине. Он был инструктором по подводному плаванию. Печальную новость сообщили его коллеги из подводного клуба «Скат».

Дмитрий добровольцем отправился на Донбасс. Он погиб 3 июня при выполнении боевой задачи.

- Дмитрий ждал, когда появится возможность подать заявку через госуслуги на СВО и в первый же день, когда появилась такая возможность, записался в добровольцы, - рассказали в клубе «Скат».

В памяти родных, друзей и знакомых Дмитрий навсегда останется мужественным и сильным человеком.

Прощание с Дмитрием Быченковым состоитсят 16 июня. Отпевание - в полдень в храме по улице Почтовой, 30, за железнодорожным переездом в Бежицком районе Брянска. Похоронят героя в час дня на кладбище по улице Почтовой, 55, возле мемориала.