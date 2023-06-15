Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в массовом ДТП на проспекте Московском пострадали четыре пассажира маршрутки. Автоавария произошла 14 июня около восьми часов утра. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Ситроен 227W0» ехал по проспекту Московскому со стороны улицы Западной в направлении улицы Калинина. Он не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся впереди автомобиль «Тойота Рав-4». Им управлял 46-летний мужчина. После удара автомобиль «Тойота» отбросило на ехавший впереди автомобиль «Шевролет Нива», которым управлял 50-летний водитель.

- В ДТП пострадали четыре пассажира автомобиля «Ситроен», три женщины: 32, 38, 27 лет и мужчина 26 лет, - говорят в Госавтоинспекции. – Троим назначили лечение и отпустили домой, а 38-летнюю пассажирку госпитализировали.