Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской обалсти.

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадали два пешехода. ДТП произошло 14 июня около часа дня на втором километре дороги Ковшовка-станция Свень. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Нисан Альмера» ехал со стороны Брянска в сторону дороги Обход города Брянска. Он врезался в стоящий перед пешеходным переходом автомобиль «Фольксваген Поло». Им управляла 40-летняя женщина. От удара «Фольксваген» отбросило на двух пешеходов - 48-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Они стояли на обочине.

- В ДТП пешеходы получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали. Для установления состояния опьянения у них взяли кровь на анализ. Оба водителя иномарок были трезвыми.