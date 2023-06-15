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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:19

В Почепском районе сгорел продуктовый киоск

Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Почепском районе сгорел продуктовый киоск. Сообщение о возгорании на

В населенном пункте Красный Рог на улице брянской на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 15 июня в 06:35. об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Выяснили, что горит продовольственный киоск.

- Пожар локализовали в 06:57, - говорят в МЧС. – Полностью потушили - в 07:15. с огнем боролись с помощью двух пожарных ручных стволов. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.