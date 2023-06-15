В Почепском районе сгорел продуктовый киоск

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Почепском районе сгорел продуктовый киоск. Сообщение о возгорании на

В населенном пункте Красный Рог на улице брянской на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 15 июня в 06:35. об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

На место выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Выяснили, что горит продовольственный киоск.

- Пожар локализовали в 06:57, - говорят в МЧС. – Полностью потушили - в 07:15. с огнем боролись с помощью двух пожарных ручных стволов. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.