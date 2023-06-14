Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске убирают с дороги дерево, перекрывшее движение в сторону Володарки. Его распилили сотрудники троллейбусного управления и спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дерево упало 14 июня в 14:40 возле памятника артиллеристам.

- Сейчас на дороге работает регулировщик ГИБДД, - говорят в Мэри города. - Как только оперативные службы уберут технику, движение полностью восстановится.

Об упавшем на дорогу дереве в 13:20 на телефоны экстренных оперативных служб «112» сообщил житель Брянска. Он стал очевидцем, как на контактную сеть в районе дома №215 по улице Калинина в возле памятника артиллеристам упало дерево.