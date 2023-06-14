Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Брянской области 27 выпускников получили максимальный бал по ЕГЭ. Об этом сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

Озвучили результате экзаменационных испытаний по географии, химии и литературе.

Химию в школах области сдавали 662 выпускника. 172 человека набрали в пределах 81-99 баллов, 19 человек получили высший балл.

В ЕГЭ по литературе участвовал 271 человек. Из них 40 одиннадцатиклассников набрали больше 80 баллов, восемь – максимальный балл.

Экзаменационные испытания по географии проходил 81 выпускник. Максимальных баллов не набрал никто. Только шесть человек показали результаты от 80 до 99 баллов.

Теперь выпускники с нетерпением ждут результатов обязательных экзаменов по русскому языку и математике.