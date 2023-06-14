Фото: Российской общество "Знание".

В Брянске в школе №72 провели акцию «Знание.Герои». Военно-патриотичекая акция прошла 13 июня. Премию российского общества «Знание» учредили для признания достижений российских деятелей просвещения.

В акции участвовал член Российского военно-исторического общества, Виталий Короткий и мать одного погибшего бойца, представитель Комитета семей воинов Отечества Наталья Самойлова.

Лектор акции в школе №72 рассказал слушателям истории двух бойцов, которые погибли во время специальной военной операции на Украине. Это разведчик ВДВ Никита Самойлов и врач хирургического отделения ВДВ Дмитрий Седнев. Офицеры были удостоены Ордена Мужества посмертно.

Площадками для проведения акции «Знание. Герои» стали школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки. Тем. Кто хочет быть экспертом или предоставить площадку для проведения мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества «Знание».