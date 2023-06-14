Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу. Уложили три слоя асфальтобетона, в том числе и финишное покрытие. Построили пассажирский перрон, реконструируют существующий. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Ведутся работы по устройству периметрового ограждения, светосигнального оборудования, патрульной дороги, - рассказал глава региона. - Проведен конкурс на определение подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ по строительству аэровокзального комплекса международного аэропорта «Брянск». Подрядчик уже приступил к разработке проектно-сметной документации.