Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования более 3800 образцов на наличие вируса гриппа птиц

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) с начала 2023 года на территориях 20 регионов Российской Федерации зарегистрировано 45 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание регистрировалось как в дикой фауне, так и среди домашней птицы. Несмотря на то, что Брянская область остаётся благополучной по гриппу птиц, в соседних областях (Смоленская, Калужская) были зарегистрированы вспышки данного заболевания.

Для справки: грипп птиц (лат. Grippus avium) – особо опасная высококонтагиозная болезнь домашних, синантропных и диких птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания и желудочно – кишечного тракта. Возбудителем является РНК-содержащий вирус гриппа, к которому восприимчивы куры всех пород и возрастов, а также птицы других видов. Болезнь в большинстве случаев заканчиваются летальным исходом. Человек также может заразиться таким гриппом, находясь в непосредственном контакте с больной птицей.

Заболевание птичьим гриппом не всегда сопровождается характерными симптомами. Но в случае их наличия у больных птиц отмечают угнетенное состояние, малоподвижность, слизистые истечения из носа, диарею и другие признаки. При тяжелом течении болезни заметна синюшность слизистых, гребешка, гибель наступает через 24-72 часа. Окончательно диагностировать грипп птиц можно лишь в лабораторных условиях. Причем сделать это необходимо как можно скорее, в том числе, чтобы уменьшить риски больших финансовых потерь от распространения заболевания.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит серологические (РТГА, ИФА) и молекулярно-биологические (ПЦР) исследования биоматериала на грипп птиц, в том числе в рамках эпизоотологического мониторинга, осуществляемого специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. С начала текущего года специалисты лаборатории провели исследования более 3800 образцов (цельная кровь, сыворотка крови, фрагменты внутренних органов, фекалии/помет, инкубационные яйца, куриные эмбрионы, а также корма и продукты животного происхождения) на наличие вируса данного заболевания.

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