В Брянске отремонтируют дорогу на улице Телевизорной

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитально отремонтируют дорогу на улице Телевизорной. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведут на участке в 365 метров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Эта дорога в основном проходит через частный сектор. Ее не ремонтировали много лет. Во время ремонта подрядчик уберет сухую растительность, отремонтирует колодцы инженерных сетей. Уберут старый асфальт и укрепят основание дороги. Затем обустроят новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.

Кроме того, отремонтируют тротуары, обустроят новое наружное освещение. Установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят искусственную неровность. Капитальный ремонт по контракту должен пройти с 16 июня по 13 октября 2023 года.