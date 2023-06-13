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НовостиОбщество13 июня 2023 13:30

В Брянске автоинспекторы проконтролируют пешеходов

В городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске автоинспекторы проконтролируют пешеходов. В областном центре 14 июня пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Цель мероприятия - снижение уровня дорожно-транспортного травматизма и формирование у пеших участников дорожного движения законопослушного поведения в транспортной среде, - поясняют в ОГИБДД. - В ходе рейдовых мероприятий особое внимание сотрудников полиции будет сосредоточено на контроле за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами, своевременном удалении с проезжих частей дорог пешеходов в нетрезвом состоянии.

Автоинспекторы будут контролировать и водителей. Особое внимание уделят предоставлению преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и соблюдению автомобилистами сигналов светофора.