PAY-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Эксперты прогнозируют дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России – по некоторым оценкам банка, к концу следующего года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью PAY-сервисов. Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты – стикеров, СБП-платежей и т.д. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2023 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Россия по-прежнему находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату. По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам банка по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты – это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций», – считает Анатолий Печатников.

По его словам, банки и регулятор сегодня активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика. Пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам СБП, появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры. «С учетом роста числа новых технологий мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20-22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику», – добавил Печатников.

Сегодня все больше клиентов банков для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. По оценке экспертов, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций. Также СБП за счет удобства и отсутствия комиссии в рамках лимита СБП продолжит активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и реквизитам.