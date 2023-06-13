Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске в День России играл военный оркестр Росгвардии. Праздничный концерт дали на площадке ТРЦ «АэроПарк». Для жителей и гостей города с музыкальной программой выступил военный оркестр Росгвардии по Брянской области под руководством дирижёра майора Никиты Иванова. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Рогсвардии по Брянской области.

Музыканты исполнили такие композиции, как «Триумф победителей», «Синий платочек», «Цветущий май» и многие другие. всех зрителей поздравили с праздником. В завершение концерта исполнили знаменитую композицию «Да здравствует наша держава».

Присутствующие отблагодарили музыкантов аплодисментами.

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