Фото: администрация Карачевского района.

В брянском Карачеве благоустраивают центральную площадь. Город получил грант правительства России в 80 миллионов рублей. Карачев победил на седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды2022 года. Об этом сообщают в администрации Карачевкого района.

В этом году провели электронный аукцион. Определили подрядчика. Специалисты уже начали демонтировать старую плитку на площади. Установят новые скамейки и урны. У подрядчика есть необходимая спецтехника.

В ходе ремонта пешеходное пространство увеличат от улицы 50 лет Октября до улицы Тургенева. Сделают современное освещение, стационарную сцену, велодорожку.

Раньше сообщали о том, что здесь будут служить украшением солнечные часы, усовершенствуют городской фонтан. А плитку выложат в «ковровом» варианте.

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