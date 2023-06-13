В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» дали рекомендации по содержанию кроликов

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Символ 2023 года по восточному календарю - черный водяной кролик. И если быка поселить дома в качестве питомца проблематично, то длинноухий зверек легко может стать любимцем всей семьи. Он не любит одиночество и легко подружится с другими питомцами. Представители семейства зайцевых приспосабливаются к любым условиям, но требуют должного ухода. Что нужно знать, прежде чем привести декоративного кролика в свой дом рассказывает ведущий ветеринарный врач Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» Татьяна Алейникова.

«Декоративные кролики отличаются дружелюбным характером, привязываются к хозяевам и практически никогда не проявляют агрессию. У кроликов отличная способность к запоминанию, они без труда запомнят собственную кличку, их легко приучить к лотку. Декоративные кролики хорошо подходят для квартирного содержания и не требуют регулярных прогулок на улице», — поясняет ветеринарный врач. В декоративных кроликах присутствует ген карликовости, поэтому они значительно меньше обычных. Если простой мясной кролик может весить в среднем около семи килограммов, то вес декоративного максимум три. Кроме того, обычные кролики более прожорливы и быстрее набирают вес в первый год жизни. Продолжительность жизни декоративных кроликов составляет до 15 лет. Кролики, выращиваемые с целью получения мяса, живут до 4-х лет.

После покупки кролика не стоит сразу пытаться брать в руки, лучше оставить его в покое и дать время привыкнуть к дому, хозяевам. В домашних условиях зверька чаще всего содержат в клетке, избегая солнечных лучей и сквозняков. Пол должен быть покрыт натуральной подстилкой (сено, солома, опилки), кормушка с едой, поилка и лоток закреплены внутри клетки. Оптимальная температура воздуха для животного +18, +20 С. Кролики травоядные животные, их основной рацион - сено и травяные гранулы. Кроликам показаны овощи с низким содержанием кальция и не способствующие газообразованию (морковь, брокколи, зеленый перец, цветная капуста, салаты листовые, горчичная зелень, ботва моркови, петрушка, одуванчик, кинза), а из фруктов только зеленое яблоко. Категорически нельзя вводить в рацион вареные овощи, молочные продукты, соленую, копченую и жареную пищу, консервы. Необходимо следить за тем, чтобы корм в клетке был постоянно, голод кроликам противопоказан. В свободном доступе в поилке всегда должна быть чистая питьевая вода.

К сожалению, кролики, как и другие животные, подвержены различным заболеваниям. Причинами могут быть неправильное питание, нарушение условий содержания. В обязательном порядке кроликов нужно прививать от двух заболеваний: вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) и миксоматоз. Вышеперечисленные недуги на сегодняшний день не поддаются медикаментозному лечению. Не привитый зверек, «подцепивший» одно из этих заболеваний, в подавляющем большинстве случаев (99%) обречен на быструю гибель.

В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендуют вакцинировать питомцев в соответствии с инструкциями по применению биопрепарата (от ВГБК- 1 раз в 6 месяцев, от миксоматоза – 1-2 раза в год (март, сентябрь). За 2 недели до вакцинации надо провести дегельминтизацию и наблюдать за зверьком. Необходимо убедиться, что поведение животного не отличается от обычного, помёт нормальный, из глаз и носа нет выделений- то есть животное здорово. За сутки до прививки и непосредственно перед самой процедурой измеряется температура тела кролика, норма 38,5-39,0 . Остались вопросы? Контактный телефон: 8(4832)32-23-30. Круглосуточно! Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животным!

Реклама. Рекламодатель: ФГБУ "ВНИИЗЖ". Токен: LjN8KDNGP.