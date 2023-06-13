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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:37

В Брянской области пьяный мужчина накинулся с кулаками на полицейского

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области пьяный мужчина накинулся с кулаками на полицейского. 65-летний житель Жуковского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования и в суде установили, что 26 января 2023 года мужчина нарушил требования безопасности дорожного движения. Автоинспектор доставил его в административное здание МО МВД России «Жуковский».

Пьяный нарушитель ударил полицейского руками по телу и причинил повреждения.

- Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор в законную силу не вступил.