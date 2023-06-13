Брянца отправили на принудительное лечение за жестокое обращение с собакой

Жителя Брянска отправили на принудительное лечение за жестокое обращение с собакой. 22-летний психически нездоровый парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что днем 12 ноября 2022года в Фокинском районе Брянска молодой человек нанес множественные удары собаке ножом и лопатой. Животное погибло.

- Суд применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, - говорят в прокуратуре.

Постановление суда в законную силу не вступило.