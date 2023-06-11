В Клетнянском районе детскую площадку не обработали от клещей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клетнянском районе, в селе Мужиново, детскую площадку не обработали от клещей. Также здесь отсутствуют урны и освещение, а места установки скамеек не оборудованы твердыми видами покрытия или фундаментом. Эти нарушения выявила прокуратора во время проверки. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Указанная детская площадка не подвергалась акарицидной обработке от клещей, соответствующий договор со специализированной организацией в 2023 году не заключался, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных болезней, - говорят в прокуратуре.

В адрес главы администрации Мужиновского сельского поселения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.