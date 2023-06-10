Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Мглине в ДТП погибли водитель и пассажирка. Автоавария произошла 10 июня около половины пятого утра на улице Буденного. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Мелиоративной. Он не справился с управлением и врезался в дом.

- Водитель и 19-летняя пассажирка погибли на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. – 24-летний пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму, перлом костей черепа, перелом ключицы. Его госпитализировали в Почепскую ЦРБ.

Во время предварительной проверки выяснили, что молодые люди отдыхали в развлекательном учреждении, где пили спиртные напитки. Есть основания полагать, что водитель был пьяным. Окончательный ответ даст результат экспертизы.

Кроме того, погибший автомобилист и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Раньше водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.