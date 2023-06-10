В брянской Сеще после вмешательства прокурора нанесли дорожную разметку и сделают тротуар

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дубровском районе, в поселке Сеща, после вмешательства прокурора нанесли дорожную разметку и сделают тротуар. Нарушения выявили во время прокурорской проверки на улице Советской. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Обращению в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой были выявлены нарушения прав участников дорожного движения, выразившиеся в отсутствии тротуара и дорожной разметки, - говорят в прокуратуре. - Прокурор потребовал устранить нарушения, внеся в адрес главы администрации представление.

Однако нарушения так и не устранили. Поэтому прокурор подал иск в суд. В ходе судебного разбирательства дорожную разметку нанесли, а тротуар еще не обустроили.