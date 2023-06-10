Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

После ДТП с двумя фурами в Выгоничском районе в больнице умер 28-летний пассажир иномарки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоавария произошла 9 июня около половины первого дня на 43 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков – граница с республикой Беларусь. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал в направлении Почепа. Он стал обгонять ехавшую в попутно машину, но не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Вольво» с полуприцепом. За его рулем был 36-летний мужчина. После столкновения легковушка выскочила на полосу встречного движения и врезалась в другую фуру – «Даф» с полуприцепом.

- После ДТП водителя иномарки и 28-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции. – Пассажир умер в больнице.

Для установления у пострадавшего водителя состояния алкогольного опьянения вязли кровь на анализ. Водители большегрузов были трезвыми.