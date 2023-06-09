Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники! Коллектив Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляет вас с Днем России!

12 июня многонациональный российский народ отмечает один из важных государственных праздников - День России! Россия – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, сплотившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. Мы преклоняемся перед нашим великим прошлым, преодолеваем возникающие трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день.

В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, веры в собственные силы. Побольше оптимизма, сплоченности и настойчивости в достижении поставленных целей. Успехов и процветания нашей стране! С праздником вас, дорогие друзья!

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