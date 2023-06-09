В Брянской испытательной лаборатории рассказали как избежать попадания ингибирующих веществ в молоко

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Одним из приоритетных направлений молочной отрасли является производство молока, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Решение данной проблемы важно с точки зрения обеспечения безопасного и полноценного питания людей. В связи с этим предприятия молочной отрасли принимают молоко с учетом показателей нормативных требований, уделяя особое внимание качеству и безопасности продукта, в том числе наличию ингибирующих веществ. Что такое ингибирующие вещества, в чем заключается их опасность и как избежать попадания данных веществ в молоко? На эти и другие вопросы отвечает заведующая отделом пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Галина Сафрошина.

Что такое ингибирующие вещества Ингибирующие вещества – это собирательное наименование химических веществ и соединений, которые препятствуют или тормозят развитие разного рода бактерий в пищевых продуктах. К числу ингибирующих веществ относят моющие и дезинфицирующие средства, консерванты, бактериофаги, антибиотики, пестициды.

Как ингибирующие вещества попадают в молоко Возможными источниками попадания ингибирующих веществ являются несоблюдение параметров санитарной обработки молочного и доильного оборудования, сроков браковки молока при лечении животных, использование некачественных кормов и кормовых добавок, содержащих противомикробные средства, стимуляторы роста. В чем заключается опасность ингибиторов При избыточном поступлении в организм коров некоторых микроэлементов повышается их концентрация в молоке, что может увеличить уровень ингибирующих веществ в продукте. Присутствие в молоке остаточных количеств антимикробных препаратов, а также химических веществ, применяемых в молочном хозяйстве, может привести к возникновению у людей аллергических реакций, дисбактериозов, спровоцировать обострение заболеваний желудка. Кроме того возрастает угроза развития антимикробной резистентности, в следствие чего затрудняется выбор антибактериальных препаратов для лечения различных заболеваний человека.

Присутствие ингибирующих веществ в молоке связано и с другими факторами. Наличие в молоке аммиака в первую очередь говорит о неудовлетворительных условиях содержания животных в стойловый период (несвоевременная уборка помещений или вовсе ее отсутствие, скученность животных, слабая вентиляция помещений, нарушение технологии доильного процесса). Наличие в молоке соды чаще связано с гигиеной оборудования, используемого для доения животных и транспортировки молока (сода как средство для обработки и мытья «молочной» посуды).

Остаточные концентрации ингибирующих веществ опасны не только для здоровья людей, но и представляют серьезную проблему для молочной промышленности, так как могут нарушить технологический процесс, резко снижая численность или подавляя жизнеспособность заквасочной микрофлоры, что может стать причиной дополнительных экономических затрат.

Как определить наличие ингибирующих веществ Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят лабораторные исследования молока на показатель качества и безопасности «ингибирующие вещества» в соответствии с ГОСТ 23454-2016 «Молоко. Методы определения ингибирующих веществ», используя высококачественные тест-наборы и современное оборудование.

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