В Брянске автоинспекторы поймали 250 любителей тонировки. В первый день к административной ответственности привлекли 125 водителей, управлявших автомобилями с повышением уровня светопропускания стекол. 82 автомобилиста устранили нарушение на месте - сняли пленку самостоятельно. От остальных 43 водителей потребовали снять тонировку. В городе с 8 по 10 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Тонировка". Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- 8 июня текущего года в ходе рейда сотрудниками ГИБДД было составлено четыре протокола на водителей, которым раньше уже выдавали требования, однако нарушение устранено не было, то есть водители не "растонировались", - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Нарушители были доставлены в суд, где им было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому.

В ГИБДД напоминают, что согласно действующему законодательству, при остановке транспортного средства с нанесенной тонировкой с нарушением требований светопропускания стекол водителя штрафуют на 500 рублей, а также вручают требование о «растонировании» машины.