Брянца отправили в колонию за изнасилование женщины

В брянских Комаричах уроженца Навлинского района привлекли к уголовной ответственности за изнасилование. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что 21 августа 2020 года 28-летний мужчина, используя беспомощное состояние жительницы Комаричского района, совершил с ней насильственный половой акт.

Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

- Раньше по этому делу суд вынес оправдательный приговор, оставленный в силе судом апелляционной инстанции, - говорят в прокуратуре. - Однако прокуратура оспорила принятые решения в кассационном порядке. Суд кассационной инстанции удовлетворил представление и отменил состоявшиеся судебные решения, а уголовное дело направил на новое рассмотрение.