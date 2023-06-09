Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:57

В брянской Унече девятилетний школьник на велосипеде угодил под колеса иномарки

Ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Унече девятилетний школьник на велосипеде угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 8 июня в десятом часу вечера на улице Транспортной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал по улице транспортной со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Мичурина по главной дороге. На пересечении с улицей Коммунистической он сбил девятилетнего мальчика на велосипеде «Стайл Топгир». Школьник ехал с правой стороны относительно автомобиля по ул. Коммунистическая по второстепенной дороге.

- Мальчик получил перелом левого плеча, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.