Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Унече девятилетний школьник на велосипеде угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 8 июня в десятом часу вечера на улице Транспортной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал по улице транспортной со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Мичурина по главной дороге. На пересечении с улицей Коммунистической он сбил девятилетнего мальчика на велосипеде «Стайл Топгир». Школьник ехал с правой стороны относительно автомобиля по ул. Коммунистическая по второстепенной дороге.

- Мальчик получил перелом левого плеча, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.