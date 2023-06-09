Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель иномарки врезался в автобус. ДТП произошло 8 июня на улице Красноармейской около семи часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива» ехал по улице Красноармейской в правом ряду со стороны проспекта Станке Димитрова в направлении улицы Пересвета. Поворачивая налево, водитель не занял соответствующее положение из-за чего врезался в автобус ЛИАЗ 429260. Им управлял 49-летний мужчина.

- В ДТП 66-летняя пассажирка автобуса получила черепно - мозговую травму и сломала палец на правой руке, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.