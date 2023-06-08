Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске капитально отремонтировали улицу Ермакова. В порядок привели участок протяженностью 481 метр. Стоимость работ составила около 20 миллионов рублей. Ремонт проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонтные работы на улице Ермакова шли от переулка Полесского до улицы Шолохова. На этом участке установили почти 20 светильников. Для автомобилистов построили три парковки. Также подрядчик установил недостающее пешеходное ограждение, отремонтировал существующие и построил новые тротуары. Привели в нормативное состояние мигающий светофор «Т7».

Ремонт начали 8 апреля, но подрядчик завершил его на три месяца раньше.

- Комиссия по оценке качества ремонта улицы не выявила замечаний, критически влияющих на безопасность дорожного движения, - говорят в мэрии горда. - После их устранения дорогу примут в эксплуатацию. Пять лет улица будет находиться на гарантии у подрядчика.