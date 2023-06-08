Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню России

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Сегодня в преддверии Дня России в режиме ВКС главный научный сотрудник отдела координации научно-исследовательских работ ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктор ветеринарных наук, профессор Василий Белоусов поздравил коллективы филиалов учреждения с наступающим Днем России и выступил с лекцией, посвященной многовековой истории государства, уникальной культуре и традициям народов России.

В ходе выступления Василий Белоусов рассказал о важности этой даты для каждого россиянина, об истории создания российского флага, герба, гимна и поделился правилами уважительного отношения к государственным символам. Знания истории своей страны, почитание традиций, уважение к государственным символам объединяет тысячи людей и заставляет их думать об общем благополучии своей Родины.

Эстафету поздравлений принял и.о. директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Семеко, который тепло и сердечно обратился с поздравительной речью к коллективу филиала, пожелал присутствующим счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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