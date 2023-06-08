Фото: Артем МАЛАШЕНКО, vk.com.

В Брянске потушили кафе на улице Фокина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 8 июня около половины третьего дня. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По прибытии на место установили, что на улице Фокино горит кафе «Роллингс». Огонь охватил второй этаж с выходом на чердачное помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

С огнем боролись с помощью четырех пожарных машин. Людей эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

- В 14:58 пожар удалось локализовать, - говорят в МЧС. – В 15:06 пожар полностью потушили