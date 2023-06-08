В Выгоничском районе главу поселковой администрации оштрафовали за несоответствие ГОСТу дорожного покрытия и отсутствие освещения. В прокуратуру пожаловался житель деревни Бурачовка. Надзорное ведомство вместе с сотрудниками ГИБДД провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что покрытие дороги по улице пала Зайцева от дома №1 до дома №39 в деревне Бурачовка не соответствует требованиям ГОСТа. К тому же здесь нет стационарного освещения.

- Главу Выгоничской поселковой администрации оштрафовали на 26 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. -