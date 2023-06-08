Брянца за пьяную езду на мопеде отправили на обязательные работы

Жителя Выгоничского района за пьяную езду на мопеде отправили на обязательные работы. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время судебного разбирательства установили, что 23 марта этого года пьяный мужчина сел за руль мопеда «Альфа» и поехал на нем. Нарушителя остановили сотрудники ДПС.

Водителя и раньше привлекали к ответственности по статье «Невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования водителем, который вообще не имеет прав, либо лишен их».

- Суд приговорил виновного к 190 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - говорят в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступи