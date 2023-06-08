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НовостиПроисшествия8 июня 2023 11:07

Брянца за пьяную езду на мопеде отправили на обязательные работы

Мужчину лишили на два года права управлять транспортными средствами
Надежда ПЕТРУНИНА

Жителя Выгоничского района за пьяную езду на мопеде отправили на обязательные работы. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время судебного разбирательства установили, что 23 марта этого года пьяный мужчина сел за руль мопеда «Альфа» и поехал на нем. Нарушителя остановили сотрудники ДПС.

Водителя и раньше привлекали к ответственности по статье «Невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования водителем, который вообще не имеет прав, либо лишен их».

- Суд приговорил виновного к 190 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - говорят в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступи