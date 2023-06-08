В Брянске менеджер за взяточничество стал фигурантом уголовного дела

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске менеджер общества с ограниченной ответственностью стал фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу лично в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СКР по Брянской области.

По версии следствия, 40-летний мужчина с августа 2019 года по декабрь 2021 года передавал взятки лично и безналичными переводами на банковскую карту главного механика организации, занимающейся в Брянске автодорожным строительством. Деньги передавались за заключение с представляемым им обществом договоров на поставку оборудования и дальнейшее сотрудничество. За это время механик незаконно получил больше 180 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления, - говорят в следственном комитете. - Организовали комплекс следственных и процессуальных действий.