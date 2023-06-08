Фото: УГИБДД России по Брянской области.

Под брянской Жуковкой водитель иномарки угодил в кювет и погиб. ДТП произошло 7 июня около половины второго ночи на пятом километре дороги Жуковка-Косилово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» ехал со стороны деревни Гришина Слобода в сторону Жуковки. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина угодила в кювет и опрокинулась.

- Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи, - говорят Госавтоинспекции. – Он не был пристегнут ремнем безопасности. Состояние опьянения установит судебно-медицинская экспертиза.

На задней оси автомобиля стоят шины, остаточная глубина протектора которых составила 0,3 миллиметра. Это не соответствует требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации.