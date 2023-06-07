В Брянской области устроят «охоту» на любителей тонировки. С 8 по 10 июня в регионе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие под кодовым названием «Тонировка». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Согласно действующему законодательству, при остановке транспортного средства с нанесенной тонировкой с нарушением требований светопропускания стекол на водителя в соответствии с требованиями части 3. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ налагается штраф в размере 500 рублей, а также вручается требование о прекращении противоправных действий, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску

И если при повторной остановке водитель все же не выполнит требование, то его вновь привлекут к административной ответственности. В этом случае автомобилисту кроме еще одного штрафа за тонировку, грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

- Затемненные стекла или покрытия негативно влияют на безопасность на дороге, обзор для водителя ухудшается, - разъясняют в ОГИБДД. - Кроме этого, управление такими транспортными средствами позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (к примеру, перевозка запрещенных предметов).