В Брянске автоинспекторы устроили погоню за пьяным скутеристом

Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В Советском районе Брянска автоинспекторы устроили погоню за пьяным скутеристом. Нарушителя заметил 6 июня около половины второго ночи в районе дома №67 по проспекту Станке Димитрова. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Он ехал на скутере «Рейслер 3» со стороны улицы Красноармейской в сторону кольца телецетнра. Сотрудники ГИБДД потребовали его остановиться. Но водитель проигнорировал их сигнал и помчался дальше по частному сектору улицы Спартаковкой. Через несколько минут он не справился с управлением и упал.

- Нарушителем оказался 35-летний житель села Супонево, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – На него составили протоколы.