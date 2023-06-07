Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 12:37

В Брянске автоинспекторы устроили погоню за пьяным скутеристом

Нарушителя заметили ночью в Советском районе города
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В Советском районе Брянска автоинспекторы устроили погоню за пьяным скутеристом. Нарушителя заметил 6 июня около половины второго ночи в районе дома №67 по проспекту Станке Димитрова. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Он ехал на скутере «Рейслер 3» со стороны улицы Красноармейской в сторону кольца телецетнра. Сотрудники ГИБДД потребовали его остановиться. Но водитель проигнорировал их сигнал и помчался дальше по частному сектору улицы Спартаковкой. Через несколько минут он не справился с управлением и упал.

- Нарушителем оказался 35-летний житель села Супонево, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – На него составили протоколы.