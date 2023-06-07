Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске на улице Красных Партизан капитально ремонтируют дорогу. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и планируют завершить 25 сентября этого года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ремонт включает в себя не только асфальтирование тротуаров и самой проезжей части, но и установку дорожных знаков и ограждений, устройств наружного освещения, светофоров и нанесение дорожной разметки.

Улица Красных Партизан - одна из исторических в Фокинском районе города. Здесь находится памятник солдатам Великой Отечественной войны - «Вечный огонь» и сквер имени Ивана Паристого, а также многоквартирная жилая застройка.