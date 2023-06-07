В брянском Новозыбкове бездомная собака укусила 12-летнюю девочку. По обращению местной жительницы прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки выяснил, что в ноябре 2022 года на 12-летнюю школьницу во дворе дома на улице ОХ Волна Революции напала бездомная собака.

Девочки оказывали медицинскую помощь, также она перенесла нервное потрясение, моральные и физические страдания. Школьница теперь боится собак.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала взыскать с Новозыбковской городской администрации компенсацию морального вреда с пользу девочки.

- Суд удовлетворил иск, - говорят в прокуратуре. – В пользу пострадавшей взыскали 50 тысяч рублей.