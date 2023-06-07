В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» ознакомились с новыми ветеринарными правилами для кролиководов

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило новый проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил содержания кроликов в целях их разведения, выращивания, реализации». Планируется, что новые ветеринарные правила вступят в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

Проект затрагивает небольшие фермерские хозяйства, крупные предприятия, другие фермы, где разводят кроликов. Согласно документу, кроликов запрещается держать на территориях бывших и действующих скотомогильников, полигонов бытовых отходов и очистных сооружений. Других животных следует изолировать от кроликов, а птиц необходимо расположить на расстоянии не менее 150 метров от ферм. Владельцы хозяйств и собственники предприятий обязаны установить ограждения, исключающие возможность проникновения диких животных на территорию фермы. При въезде на предприятие должен быть установлен дезинфекционный барьер с дезинфицирующим раствором.

Правила предписывают зонирование хозяйства по разведению кроликов. Если предприятие по разведению кроликов крупное, его территорию нужно разделить на несколько функциональных зон. В одной размещают вольеры для животных и место работы ветеринара, во второй оборудуют специальное помещение для хранения инвентаря, корма и подстилочного материала, в третьей зоне предполагается складирование и организация переработки отходов от животноводства.

Кроме того, в ветеринарных правилах прописаны требования по температурному режиму и влажности, размеры клеток, нормы потребления кормов и воды. Проект документа размещен 25 мая 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации и доступен для публичного обсуждения до 26 июня 2023 года.

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